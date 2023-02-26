Charles Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charles Owusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charles Owusu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charles Owusu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charles Owusu 20 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charles Owusu Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dreams FC futbol takımında oynamaktadır. Dreams FC takımına - tarihinde katılmıştır. Charles Owusu'nin Dreams FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Charles Owusu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Charles Owusu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Charles Owusu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charles Owusu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charles Owusu şuan Dreams FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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