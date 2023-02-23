Charles Petro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charles Petro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charles Petro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charles Petro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charles Petro 8 Şubat 2001 tarihinde Blantyre şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Malavi uyrukludur.Gerçek adı da John Charles Petro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charles Petro Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. Charles Petro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Botosani futbol takımında oynamaktadır. FC Botosani takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Charles Petro'nin FC Botosani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Charles Petro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/charlespetrol/

Charles Petro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Charles Petro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Charles Petro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charles Petro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Big Bullets

12 Şubat 2020 yılında FC Sheriff

1 Ocak 2023 yılında FC Botosani

Charles Petro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charles Petro şuan FC Botosani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Charles Petro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Malavi takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 0 gol atmıştır.

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