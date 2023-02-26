Charles Velez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charles Velez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charles Velez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charles Velez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charles Velez 26 Aralık 1992 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Charles Ariel Vélez Plaza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charles Velez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vargas - SportCapital EC yapmaktadır. Charles Velez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Delfín SC futbol takımında oynamaktadır. Delfín SC takımına 2 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Charles Velez'nin Delfín SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Charles Velez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Charles Velez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Charles Velez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charles Velez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mart 2009 yılında Alfaro Moreno

23 Şubat 2010 yılında CD Macará

1 Ocak 2012 yılında CD Macará B

23 Nisan 2013 yılında Alfaro Moreno

6 Mayıs 2014 yılında Pelileo SC

31 Aralık 2014 yılında Kulüpsüz

19 Mayıs 2015 yılında Club Bolívar

7 Temmuz 2015 yılında Deportivo Puyo

23 Şubat 2016 yılında Técnico U.

2 Ocak 2020 yılında Delfín SC

Charles Velez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charles Velez şuan Delfín SC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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