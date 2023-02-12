Charlie Albinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charlie Albinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charlie Albinson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charlie Albinson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charlie Albinson 15 Ekim 1996 tarihinde Bolton şehrinde doğmuştur. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Charles Albinson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charlie Albinson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Charlie Albinson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayr United FC futbol takımında oynamaktadır. Ayr United FC takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Charlie Albinson'nin Ayr United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Charlie Albinson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Charlie Albinson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Charlie Albinson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charlie Albinson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ramsbottom

13 Ağu 2017 yılında Blackburn

26 Ekim 2018 yılında Warrington

2 Ocak 2019 yılında Blackburn

13 Temmuz 2019 yılında Southport

19 Eylül 2020 yılında Warrington

8 Temmuz 2021 yılında Ayr United

Charlie Albinson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charlie Albinson şuan Ayr United FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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