Charlie Fox kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charlie Fox Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Charlie Fox kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Charlie Fox ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Charlie Fox kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charlie Fox Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Charlie Fox

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charlie Fox adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charlie Fox Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charlie Fox 26 Kasım 1998 tarihinde London şehrinde doğmuştur. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Charles John Fox şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charlie Fox Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Charlie Fox, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Queen's Park FC futbol takımında oynamaktadır. Queen's Park FC takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Charlie Fox'nin Queen's Park FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Charlie Foxboyu ve yaşı kaç

Charlie Fox Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Charlie Fox isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Charlie Fox Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charlie Fox futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında QPR U21

30 Ağu 2018 yılında Wycombe Wand.

1 Ocak 2019 yılında QPR U21

22 Şubat 2019 yılında Basingstoke

22 Mart 2019 yılında QPR U21

1 Ağu 2019 yılında Hampton & Rich.

28 Eylül 2019 yılında Walton Casuals

5 Nisan 2021 yılında Bromley

14 Temmuz 2021 yılında Queen's Park

Charlie Fox kimdir

Charlie Fox Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charlie Fox şuan Queen's Park FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Charlie Fox nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Son Haberler
Toyosi Olusanya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toyosi Olusanya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Toyosi Olusanya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toyosi Olusanya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Scott Allan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Allan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Scott Allan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Allan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michael Mckenna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Mckenna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michael Mckenna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Mckenna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pişkinlikte sınır tanımadı! Müteahhit kaçarken yakalandı! Bakın ne cevap verdi!
Pişkinlikte sınır tanımadı! Müteahhit kaçarken yakalandı! Bakın ne cevap verdi!
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Naci Görür'ün dilinde tüy bitti! Deprem beklenen yerleri ve illeri tek tek açıkladı: "İstanbul'da 7.5 deprem bekliyoruz"
Naci Görür'ün dilinde tüy bitti! Deprem beklenen yerleri ve illeri tek tek açıkladı: "İstanbul'da 7.5 deprem bekliyoruz"
Depremde 11 yakınını kaybetmişti! AK Partili Hüseyin Yayman'ın sözleri içimize oturdu: "Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu"
Depremde 11 yakınını kaybetmişti! AK Partili Hüseyin Yayman'ın sözleri içimize oturdu: "Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu"
Enkaz altındaki kızının elinin bir an olsun bırakmamıştı! Acılı baba Mesut Hançer konuştu: "Evlat gittiği zaman ciğer, kalp, can hepsi gidiyormuş"
Enkaz altındaki kızının elinin bir an olsun bırakmamıştı! Acılı baba Mesut Hançer konuştu: "Evlat gittiği zaman ciğer, kalp, can hepsi gidiyormuş"
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?