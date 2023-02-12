Charlie Fox kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charlie Fox Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charlie Fox adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charlie Fox Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charlie Fox 26 Kasım 1998 tarihinde London şehrinde doğmuştur. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Charles John Fox şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charlie Fox Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Charlie Fox, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Queen's Park FC futbol takımında oynamaktadır. Queen's Park FC takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Charlie Fox'nin Queen's Park FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Charlie Fox Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Charlie Fox isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Charlie Fox Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charlie Fox futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında QPR U21

30 Ağu 2018 yılında Wycombe Wand.

1 Ocak 2019 yılında QPR U21

22 Şubat 2019 yılında Basingstoke

22 Mart 2019 yılında QPR U21

1 Ağu 2019 yılında Hampton & Rich.

28 Eylül 2019 yılında Walton Casuals

5 Nisan 2021 yılında Bromley

14 Temmuz 2021 yılında Queen's Park

Charlie Fox Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charlie Fox şuan Queen's Park FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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