Eski futbolcu Charlie Gallagher'den acı haber geldi. Basında yer alan haberlerin ardından birçok kişi Charlie Gallagher kimdir? | Hangi takımlarda oynadı? | Charlie Gallagher öldü mü? sorularının yanıtı için araştırma yapıyor. İşte ayrıntılar...

CHARLİE GALLAGHER KİMDİR?

Charlie Gallagher 3 Kasım 1940, Glasgow, Birleşik Krallık'ta dünyaya geldi.

İskoçya'da doğan Gallagher, bu özelliğiyle İrlanda formasını giyen ilk futbolcu unvanını elde etmiş ve İrlanda formasıyla ilk maçında 1967'de Türkiye'ye karşı forma giymişti.

Celtic formasıyla 171 maçta 32 gole imza atan Gallagher, 12 yıl boyunca bu kulübün formasını giymişti.

Celtic ile İskoçya Kupası ve Lig Kupası'nı 1965 yılında kazanan Gallagher daha sonra da İskoç kulübüyle 3 lig şampiyonluğu yaşadı.

Doğuştan Celtic taraftarı olan Charlie Gallagher, Celtic taraftarları arasında da oldukça popüler bir figürdü.

CHARLİE GALLAGHER HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

1958–1959 Yoker Athletic

1959–1970 Celtic

1970–1973 Dumbarton

CHARLİE GALLAGHER ÖLDÜ MÜ?

İskoçya'da doğup da İrlanda milli takımının formasını giyen ilk futbolcu olan Celtic'in efsanevi forveti Charlie Gallagher, yaşamını yitirdi. Oyuncu 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Celtic kulübü'nden Gallagher'ın ölümüne ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Charlie Gallagher'ın hayatını kaybetmesi sebebiyle yaşanılan üzüntü dile getirildi. Öte yandan Gallagher'ın eşi ve tüm ailesine başsağlığı dilendi.