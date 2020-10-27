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Charlie Hebdo dergisi bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı!

Hazreti Muhammed karikatürleri yayımlamasıyla gündeme gelen Charlie Hebdo dergisi, yarın yayımlanacak sayısının kapağında kullandığı karikatürle bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Charlie Hebdo dergisi bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı!

Fransız dergi Charlie Hebdo, yayımladığı Hazreti Muhammed karikatürleriyle gündeme gelmiş ve İslam dünyasından büyük tepki görmüştü. Bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan dergi, kapak fotoğrafıyla yeni bir skandala imza attı. 
Hz. Muhammed'e (s.a.v) yönelik ahlaksızca karikatürlerle tüm İslam dünyasının tepkisini çeken Fransız Charlie Hebdo, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam dünyasını hedef almasından cesaret bularak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürünü kapağına taşıdı. Bu skandal hareketi üzerine dergiye sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü. Dergi sayfasının üst kısmında

"Erdoğan özel hayatta çok komik" ifadesi yer alırken alt kısımda ise 

"Oooo kahin" sözlerine yer verildi. 

NE OLMUŞTU?

Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo'nun yayımladığı Hazreti Muhammed karikatürleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından, ifade özgürlüğü (!) adı altında kamu binalarına yansıtılmıştı. Bu olay üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk halkına Fransız mallarını boykot etme çağrısında bulunmuştu. 

Charlie Hebdo dergisi bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'a yüklendi ve ekledi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'a yüklendi ve ekledi: "Fransız mallarını asla satın almayın"

 

Berna Akkaya
Editör


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