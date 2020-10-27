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  3. Charlie Hebdo dergisinin Erdoğan karikatürüne Serdar Çam'dan küfürlü yanıt

Charlie Hebdo dergisinin Erdoğan karikatürüne Serdar Çam'dan küfürlü yanıt

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, kapak görselinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli karikatür kullanan Charlie Hebdo dergisini etiketleyerek bir tweet attı.

Charlie Hebdo dergisinin Erdoğan karikatürüne Serdar Çam'dan küfürlü yanıt

Fransız dergi Charlie Hebdo, yayımladığı Hazreti Muhammed karikatürleriyle gündeme gelmiş ve İslam dünyasından büyük tepki görmüştü. Bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan dergi, kapak fotoğrafıyla yeni bir skandala imza attı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren kapak fotoğrafını yayımlayan dergi sosyal medyada büyük tepki toplarken bu görsele eleştiriler de gecikmedi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam'ın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Fransızca yaptığı küfürlü paylaşımda Charlie Hebdo dergisini etiketlemesi gözden kaçmadı.

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Paylaşımında, Fransızca olarak "Vous êtes des bâtards.. Vous êtes des fils des chiennes.." ifadelerine yer veren Çam'ın yazdıkları "P*çsiniz, ... çocuğusunuz" anlamı taşıyor.

 

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Berna Akkaya
Editör


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