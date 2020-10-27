Fransız dergi Charlie Hebdo, yayımladığı Hazreti Muhammed karikatürleriyle gündeme gelmiş ve İslam dünyasından büyük tepki görmüştü. Bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan dergi, kapak fotoğrafıyla yeni bir skandala imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren kapak fotoğrafını yayımlayan dergi sosyal medyada büyük tepki toplarken bu görsele eleştiriler de gecikmedi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam'ın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Fransızca yaptığı küfürlü paylaşımda Charlie Hebdo dergisini etiketlemesi gözden kaçmadı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Paylaşımında, Fransızca olarak "Vous êtes des bâtards.. Vous êtes des fils des chiennes.." ifadelerine yer veren Çam'ın yazdıkları "P*çsiniz, ... çocuğusunuz" anlamı taşıyor.

Charlie Hebdo:@Charlie_Hebdo_



Vous êtes des bâtards..

Vous êtes des fils des chiennes.. — Dr. Serdar Çam (@serdar_cam) October 27, 2020

Charlie Hebdo dergisi bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı!