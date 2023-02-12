Charlie Mulgrew kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charlie Mulgrew Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Charlie Mulgrew kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Charlie Mulgrew ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Charlie Mulgrew kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charlie Mulgrew Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Charlie Mulgrew

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charlie Mulgrew adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charlie Mulgrew Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charlie Mulgrew 6 Mart 1986 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Charles Patrick Mulgrew şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charlie Mulgrew Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMI Sports Management yapmaktadır. Charlie Mulgrew, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee United FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee United FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Charlie Mulgrew'nin Dundee United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Charlie Mulgrew Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/charlie_mulgrew

http://www.instagram.com/charlie_mulgrew/

Charlie Mulgrewboyu ve yaşı kaç

Charlie Mulgrew Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Charlie Mulgrew isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Charlie Mulgrew Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charlie Mulgrew futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Celtic

1 Ocak 2006 yılında Dundee United

1 Mayıs 2006 yılında Celtic

1 Temmuz 2006 yılında Wolverhampton

1 Ocak 2008 yılında Southend United

1 Mayıs 2008 yılında Wolverhampton

1 Temmuz 2008 yılında Aberdeen FC

1 Temmuz 2010 yılında Celtic

31 Ağu 2016 yılında Blackburn

8 Ağu 2019 yılında Wigan

15 Ocak 2020 yılında Blackburn

16 Ekim 2020 yılında Fleetwood

31 Mayıs 2021 yılında Blackburn

1 Temmuz 2021 yılında Dundee United

Charlie Mulgrew kimdir

Charlie Mulgrew Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charlie Mulgrew şuan Dundee United FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Charlie Mulgrew Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İskoçya takımında 4 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 3 gol atmıştır.

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Charlie Mulgrew nereli

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