Charlie Trafford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charlie Trafford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charlie Trafford adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charlie Trafford Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charlie Trafford 24 Mayıs 1992 tarihinde Calgary, Alberta şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Kanada,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Charles Trafford şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charlie Trafford Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cavalry FC futbol takımında oynamaktadır. Cavalry FC takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Charlie Trafford'nin Cavalry FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Charlie Trafford Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Charlie Trafford isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Charlie Trafford Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charlie Trafford futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında IFK Mariehamn

3 Şubat 2014 yılında TPS

7 Mayıs 2014 yılında KuPS

1 Ocak 2016 yılında Korona Kielce

1 Mart 2017 yılında Sandecja

12 Temmuz 2017 yılında RoPS

18 Ağustos 2017 yılında Inverness Cal.

1 Temmuz 2020 yılında Hamilton Acad.

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

25 Ekim 2021 yılında Wrexham

30 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

17 Şubat 2022 yılında Cavalry FC

Charlie Trafford Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charlie Trafford şuan Cavalry FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Charlie Trafford Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Calgary Foothills SC, Vancouver Whitecaps Residency, Western Canada Redmen, SC Toronto, York Lions

Kanada takımında 13 numaralı formasıyla 13 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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