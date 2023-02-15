Charlie Vindehall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charlie Vindehall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charlie Vindehall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charlie Vindehall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charlie Vindehall 8 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Charlie Rikard Vindehall şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charlie Vindehall Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Charlie Vindehall, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Värnamo futbol takımında oynamaktadır. IFK Värnamo takımına 12 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Charlie Vindehall'nin IFK Värnamo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Charlie Vindehall Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Charlie Vindehall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Charlie Vindehall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charlie Vindehall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FK Älmeboda

1 Ocak 2017 yılında Räppe GoIF

12 Ocak 2019 yılında Värnamo

Charlie Vindehall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charlie Vindehall şuan IFK Värnamo takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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