1962'de Londra, İngiltere'de kurulan rock müzik grubu The Rolling Stones'un davulcusu Charlie Watts öldü. Peki Charlie Watts kimdir? Nereli? | Rolling Stones grubunun davulcusu Charlie Watts neden öldü? İşte detaylar...

CHARLİE WATTS KİMDİR? NERELİ?

Charles Roberts Watt ya da bilinen adıyla Charlie Watts, Rolling Stones grubunun davulcusuydu. 2 Haziran 1941 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya gelen Watts, gruba katılmadan önce Danimarkalı reklam ajansında grafik tasarımcı olarak çalışıyordu. Daha önce ritim ve blues kulüplerinde bateri çalmaya başlayan Watts, Jo Jones All Stars, Incorporated gibi müzik gruplarında çalmış 1963 yılının Ocak ayında ise Rolling Stones'un bir üyesi olmuştu.

ROLLİNG STONES GRUBUNUN DAVULCUSU CHARLİE WATTS NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü müzisyenin ölüm nedenine ilişkin net bir açıklamada bulunulmasa da bir süre önce çok kritik bir ameliyata girdiği yapılan açıklama ile duyurulmuştu. Charlie Watts, geçtiğimiz Haziran ayında 80. yaş gününü kutlamıştı. 1963'ten beri rock grubunun üyesi olan Watts'ın ölümü sevenlerini üzdü.

Londra'daki yapımcısı Bernard Doherty tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Charlie Watts'ın ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Bugün erken saatlerde hastanede huzur içinde vefat etti"