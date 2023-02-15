Charlie Weberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charlie Weberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charlie Weberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charlie Weberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charlie Weberg 22 Mayıs 1998 tarihinde Billberga şehrinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hans Charlie Weberg şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charlie Weberg Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Charlie Weberg, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Köge futbol takımında oynamaktadır. HB Köge takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Charlie Weberg'nin HB Köge ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Charlie Weberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Charlie Weberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Charlie Weberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charlie Weberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Nisan 2017 yılında Helsingborgs IF

15 Şubat 2020 yılında GAIS

31 Aralık 2020 yılında Helsingborgs IF

31 Ocak 2023 yılında HB Köge

30 Haziran 2023 yılında Helsingborgs IF

Charlie Weberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charlie Weberg şuan HB Köge takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Charlie Weberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Asmundtorps IF, Billeberga GIF, Häljarps IF, Helsingborgs IF (2010-2017)

İsveç U20 takımında 5 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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