Charlie'nin Melekleri filmi Türkçe fragman izle | Charlie'nin Melekleri full izle

Charlie'nin Melekleri bu hafta sinemalarda yine birbirinden güzel filmlerden birisi. Peki Charlie'nin Melekleri filmi ne zaman vizyona giriyor? Filmin konusu nedir? Filmin fragmanı nasıl ve nereden izlenir? Oyuncuları kimler? İşte cevapları.

CHARLIE'NİN MELEKLERİ NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Charlie'nin Melekleri 28 Kasım 2019 itibariyle sinemalardaki yerini aldı ve izleyicisiyle buluşmak için bekliyor. ,

CHARLIE'NİN MELEKLERİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Charlie's Angels birbirinden yetenekli kadın ajanların maceralarını konu ediyor. Elizabeth Banks'in yönetmen koltuğunda oturduğu aksiyon türündeki filmde meleklere BAFTA ödülünün yanı sıra César Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanan ilk Amerikalı oyuncu Kristen Stewart, yıldızı yeni parlamaya başlayan İngiliz güzel Ella Balinska ve yeni nesil Aladdin'de Disney prensesi Jasmine'e de hayat verecek olan Naomi Scott hayat veriyor. Filmin kadrosunda ayrıca Sam Claflin, Emmy ve Altın Küre ödüllü Patrick Stewart, Jonathan Tucker, 2 Oscar adaylığı bulunan Djimon Hounsou, To All the Boys I’ve Loved Before ile genç kızların sevgilisi haline gelen Amerikalı oyuncu Noah Centineo ve Elizabeth Banks'in kendisi de yer alıyor.

CHARLIE'NİN MELEKLERİ FİLMİ FRAGMANI İZLE

CHARLIE'NİN MELEKLERİ HAKKINDA

Vizyon tarihi: 28 Kasım 2019

Yönetmen: Elizabeth Banks



Oyuncular: Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth Banks



Tür: Aksiyon, Komedi



Ülke: ABD

Ivan Goff ve Ben Roberts tarafından 1970'li yıllarda yaratılsa da, bu jenerasyondaki popülerliğini 2000 ve 2003 yapımı, Cameron Diaz, Lucy Liu ve Drew Barrymore başrollü filmleriyle perçinleyen Charlie'nin Melekleri'nin tekrar çekilmesi için bir süredir görüşmeler sürüyordu. Ünlü oyuncu Elizabeth Banks'in yapımcısı ve yönetmeni olduğu 2019 yapımı Charlie'nin Melekleri sonunda hayata geçiyor ve Banks bu filmi şöyle değerlendiriyor: “Temelde aynı hikayeyi anlatacağız ama bunu kendi yöntemlerimizle ve daha modern bir şekilde yapacağız.”

Kristen Stewart, Naomi Scott ve Ella Balinska'nın Charlie'nin Melekleri'ni canlandıracağı, yapımcılığını ve yönetmenliğiniyse Elizabeth Banks'in üstlendiği 2019 model Charlie'nin Melekleri'nden heyecanla beklenen ilk fragman geldi. Hatırlayacağınız gibi, filmin bir bölümünün çekimleri de İstanbul'da gerçekleşmişti.

KRİSTEN STEWART KİMDİR?

Oyunculuğa henüz sekiz yaşındayken rol aldığı Yılbaşı tiyatro oyunu ile başlayan Stewart, ilk sinema rolünü ise Disney Channel için 1999 tarihinde çekilen The Thirteenth Year'da oynadı. Hiçbir diyaloğunun bulunmadığı The Thirteenth Year'ın ardından rol aldığı The Flintstones in Viva Rock Vegas ve The Safety of Objects filmlerinde de kendisine sadece yan rollerde yer bulabildi.

Kristen Stewart'ın rol aldığı ilk büyük Holywood yapımı film, 2002 yılında vizyona giren Panic Room oldu. Se7en, The Game ve Fight Club gibi efsanevi filmlerin yönetmeni David Fincher'ın imzasını taşıyan Panic Room'da canlandırdığı diyabet hastası Sarah karakteri eleştirmenlerden olumlu notlar aldı ve de genç oyuncunun şöhrete giden yolu böylece açıldı.

Stewart, Panic Room'un ardından benzer bir gerilim filminde, Cold Creek Manor'da rol aldı; fakat filmin gişe başarısı tam bir hayal kırıklığı oldu. Genç oyuncunun 2004 yılında rol aldığı Speak ve 2005 yılında rol aldığı Zathura, kariyerinin ilk dönemlerindeki diğer başarılı filmleri oldu.

Kristen Stewart, Stephenie Meyer'ın aynı adı taşıyan çoksatan romanından uyarlanan The Twilight Saga (Alacakaranlık Efsanesi) adlı film serisindeki Bella Swan karakteri ile dünya çapında üne kavuştu. Serinin ilk filmi olan ve 2008 yılında vizyona giren Twilight, 37 milyon dolarlık bütçesine karşın 392 milyon dolarlık bir gişe geliri getirerek yılın en çok izlenen filmlerinden birisi oldu. Filmde Stewart'ın rol arkadaşları Robert Pattinson, Billy Burke ve Peter Facinelli'ydi. Genç oyuncuTwilight filmi sayesinde MTV Film Ödülleri, Teen Choice Awards, Screem Awards ve People's Choice Awards ödül törenlerinde toplam sekiz farklı dalda ödül kazandı.

Twilight Serisi'nin ikinci filmi olan The Twilight Saga: New Moon, 2009 yılında vizyona girdi. Yönetmen koltuğunda Chris Weitz'in oturduğu filmde başrolleri Kristen Stewart ve Robert Pattinson'un yanı sıra ilk filmde ufak bir yan rolde bulunan Taylor Lautner paylaşıyordu. New Moon, 50 milyon dolarlık toplam gişe hasılatıyla ilk filmin neredeyse iki katı kadar başarı elde etmeyi başardı. New Moon, Stewart'a aralarında MTV Film Ödülleri ve BAFTA Ödülleri'nin de bulunduğu pek çok ödül kazandırsa da Altın Ahududu ödüllerinde rol arkadaşı Robert Pattinson ile beraber en kötü çift ödülünü almasını da engelleyemedi.

2010 yılında The Runaways ve Welcome to the Rileys'de rol alan Stewart, son olarak Twilight Serisi'nin üçüncü filmi Eclipse'de rol aldı. Eclipse, vizyona girdiği ilk günden en fazla ilk gün gişe hasılatı yapan sinema filmi ünvanını Transformers: Revenge of the Fallen'dan almayı başardı; ayrıca 4.416 sinema salonundan aynı anda gösterime girerek bu alanda da dünya rekorunu kırdı.

Kristen Mayıs 2011'den Mayıs 2012'ye kadar 34.5 milyon dolar kazanarak Forbes Dergi'sinin açıkladığı yılın en çok kazanan kadın oyuncuları listesinde zirveye yerleşti.

2012 yılında Stewart Alacakaranlık efsanesinin son filmi olan Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2 de rol aldı. Bunun yanı sıra Pamuk Prenses masalının epik uyarlaması olan Pamuk Prenses ve Avcı da Pamuk Prenses olarak karşımıza çıkan Stewart, baş rolü Charlize Theron ile paylaştı. Stewart ayrıca 2012 yılında Walter Salles'ın yönettiği On the Road ile Cannes Film Festivaline katıldı. Jack Kerouac'un yazdığı ve Beat Kuşağı akımının öncüsü olan Yolda adlı kitaptan uyarlanan filmde Kristen, Marylou adlı karakteri canlandırdı. Kristen, kitabı çocukken okuduğunu ve Marylou'yu o zamanlardan beri canlandırmak istediğini belirtti.Kristen ilk olarak 'Speak(Konuş Benimle)' filmini çekerken tanıştığı rol arkadaşı Michael Angarano ile üç sene süren bir ilişki yaşamıştır. Sevgilisi hakkında 'ciddi' olduğunu 'Twilight(Alacakaranlık)' çekimlerinde tanıştığı Robert Pattinson ile gündemden düşmeyen aşk dedikodularıyla uzun süre mücadele etmiştir. 2008 yılında Michael'dan ayrılmış ve "Mesafeler yüzünden ayrıldık" demiştir. Birçok kez medya tarafından Robert Pattinson ile yakalanan Stewart medyanın "Robert Pattinson yüzünden mi Michael'dan ayrıldınız?" sorularına kayıtsız kalmıştır. Ancak çift nihayet 2012 tarihinde röportajlarında ilişkilerini dile getirerek ve son olarak Mayıs ayında katıldıkları Cannes Film Festivalin'de medya karşısına el ele çıkarak ilişkilerini resmi bir şekilde onaylamışlardır.

Filmleri ve Dizileri :

2015 - The Big Shoe

2015 - Equals

2015 - American Ultra

2014 - Clouds Of Sils Maria

2014 - Camp X-Ray

2014 - Anesthesia

2012 - Pamuk Prenses ve Avcı

2012 - On the Road

2012 - Alacakaranlık Efsanesi:Şafak Vakti Bölüm 2

2011 - Alacakaranlık Efsanesi:Şafak Vakti Bölüm 1

2010 - Welcome to the Rileys

2010 - Tutulma

2010 - The Yellow Handkerchief

2010 - The Runaways

2009 - Yeni Ay

2009 - Adventureland

2008 - What Just Happened

2008 - The Sarah Silverman Program

2008 - Jumper

2008 - Alacakaranlık

2007 - The Messengers

2007 - The Cake Eaters

2007 - Into the Wild

2007 - In the Land of Women

2007 - Cutlass

2005 - Zathura

2005 - Fierce People

2004 - Undertow

2004 - Konuş Benimle

2004 - Catch That Kid

2003 - Cold Creek Manor

2002 - Panik Odası

2001 - The Safety of Objects

2000 - The Flintstones in Viva Rock Vegas

1999 - The Thirteenth Year

NAOMİ SCOTT KİMDİR?

Naomi Scott (d. Mayıs,06, 1993) İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur. Naomi Grace Scott (6 Mayıs 1993 doğumlu) [1] bir İngiliz aktris ve şarkıcı. Bilim kurgu drama dizisi olan Terra Nova'da Maddy Shannon olarak oynadığı bilinir, Mohini "Mo" Banjaree karakterini ise Disney Channel orijinal filmi olan Lemonade Mouth'da canlandırmıştır , TV dizisi Life Bites'da Megan karakterini ve Kimberly karakteri içinde Power Rangers (2017) filminde oynadı. Aladdin (2019) fantastik-kurgu filminde Prenses Yasemin'i oynadığı için daha büyük bir ün kazandı.