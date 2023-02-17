Charly Horneman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charly Horneman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charly Horneman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charly Horneman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charly Horneman 21 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Danimarka,Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Charly Ngos Nouck Horneman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charly Horneman Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEAD Football yapmaktadır. Charly Horneman, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odense Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Odense Boldklub takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Charly Horneman'nin Odense Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Charly Horneman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Charly Horneman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Charly Horneman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charly Horneman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Naesby BK U19

1 Temmuz 2021 yılında Odense BK U19

7 Temmuz 2022 yılında Odense BK

Charly Horneman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charly Horneman şuan Odense Boldklub takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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