Charly Keita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charly Keita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charly Keita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charly Keita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charly Keita 16 Haziran 1999 tarihinde Yopougon şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charly Keita Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kp Management yapmaktadır. Charly Keita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Biel-Bienne futbol takımında oynamaktadır. FC Biel-Bienne takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Charly Keita'nin FC Biel-Bienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Charly Keita Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/keitacharlyy/

Charly Keita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Charly Keita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Charly Keita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charly Keita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Pau FC

1 Ocak 2022 yılında CS Sedan

25 Ocak 2023 yılında Clermont Foot

26 Ocak 2023 yılında FC Biel-Bienne

30 Haziran 2023 yılında Clermont Foot

Charly Keita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charly Keita şuan FC Biel-Bienne takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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