Charly Musonda Jr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charly Musonda Jr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Charly Musonda Jr kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Charly Musonda Jr ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Charly Musonda Jr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charly Musonda Jr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Charly Musonda Jr

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charly Musonda Jr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charly Musonda Jr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charly Musonda Jr 15 Ekim 1996 tarihinde Brussel şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Belçika,Zambiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Charles Musonda Junior şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charly Musonda Jr Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Charly Musonda Jr , Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levante futbol takımında oynamaktadır. Levante takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Charly Musonda Jr 'nin Levante ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Charly Musonda Jr Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/musonda/

Charly Musonda Jr boyu ve yaşı kaç

Charly Musonda Jr  Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Charly Musonda Jr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Charly Musonda Jr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charly Musonda Jr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Chelsea U18

1 Temmuz 2014 yılında Chelsea U21

29 Ocak 2016 yılında Betis

2 Ocak 2017 yılında Chelsea U23

1 Temmuz 2017 yılında Chelsea

29 Ocak 2018 yılında Celtic

17 Mayıs 2018 yılında Chelsea

31 Ağu 2018 yılında Vitesse

30 Haziran 2020 yılında Chelsea

16 Ağu 2022 yılında Levante

Charly Musonda Jr kimdir

Charly Musonda Jr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charly Musonda Jr şuan Levante takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

KAA Gent, RSC Anderlecht, Chelsea FC

Charly Musonda Jr Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U21 takımında 11 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 10 numaralı formasıyla 1 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 5 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 10 numaralı formasıyla 16 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Charly Musonda Jr nereli

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