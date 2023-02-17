Charni Ekangamene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charni Ekangamene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charni Ekangamene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charni Ekangamene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charni Ekangamene 16 Şubat 1994 tarihinde Antwerpen şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belçika,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charni Ekangamene Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IF-Agency yapmaktadır. Charni Ekangamene, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rupel Boom futbol takımında oynamaktadır. FC Rupel Boom takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Charni Ekangamene'nin FC Rupel Boom ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Charni Ekangamene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Charni Ekangamene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Charni Ekangamene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charni Ekangamene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2010 yılında Man Utd U18

1 Temmuz 2012 yılında Man Utd U21

31 Ocak 2014 yılında Carlisle United

26 Mart 2014 yılında Man Utd U21

11 Temmuz 2014 yılında Zulte Waregem

1 Şubat 2016 yılında OH Leuven

30 Haziran 2016 yılında Zulte Waregem

31 Ağu 2016 yılında NAC Breda

30 Haziran 2017 yılında Zulte Waregem

1 Temmuz 2017 yılında KFCO Beerschot

16 Ağu 2018 yılında FC Eindhoven

31 Ocak 2019 yılında Inter Bratislava

3 Ağu 2019 yılında CD Marino

10 Ağu 2021 yılında St Joseph's FC

31 Ocak 2022 yılında Lokeren-Temse

1 Temmuz 2022 yılında Rupel Boom

Charni Ekangamene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charni Ekangamene şuan FC Rupel Boom takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Charni Ekangamene Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

VC Linkeroever, R Antwerp FC (-01/2010), Manchester United (02/2010-2012)

Belçika U21 takımında 15 numaralı formasıyla 30 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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