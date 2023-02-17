Charni Ekangamene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charni Ekangamene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Charni Ekangamene kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Charni Ekangamene ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Charni Ekangamene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charni Ekangamene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charni Ekangamene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charni Ekangamene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charni Ekangamene 16 Şubat 1994 tarihinde Antwerpen şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belçika,Kongo DC uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charni Ekangamene Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IF-Agency yapmaktadır. Charni Ekangamene, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rupel Boom futbol takımında oynamaktadır. FC Rupel Boom takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Charni Ekangamene'nin FC Rupel Boom ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Charni Ekangameneboyu ve yaşı kaç

Charni Ekangamene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Charni Ekangamene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Charni Ekangamene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charni Ekangamene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2010 yılında Man Utd U18

1 Temmuz 2012 yılında Man Utd U21

31 Ocak 2014 yılında Carlisle United

26 Mart 2014 yılında Man Utd U21

11 Temmuz 2014 yılında Zulte Waregem

1 Şubat 2016 yılında OH Leuven

30 Haziran 2016 yılında Zulte Waregem

31 Ağu 2016 yılında NAC Breda

30 Haziran 2017 yılında Zulte Waregem

1 Temmuz 2017 yılında KFCO Beerschot

16 Ağu 2018 yılında FC Eindhoven

31 Ocak 2019 yılında Inter Bratislava

3 Ağu 2019 yılında CD Marino

10 Ağu 2021 yılında St Joseph's FC

31 Ocak 2022 yılında Lokeren-Temse

1 Temmuz 2022 yılında Rupel Boom

Charni Ekangamene kimdir

Charni Ekangamene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charni Ekangamene şuan FC Rupel Boom takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

VC Linkeroever, R Antwerp FC (-01/2010), Manchester United (02/2010-2012)

Charni Ekangamene Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U21 takımında 15 numaralı formasıyla 30 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Charni Ekangamene nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
Florian Eres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Eres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Florian Eres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Eres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jossue Dolet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jossue Dolet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jossue Dolet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jossue Dolet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikolas Polster kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolas Polster Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikolas Polster kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolas Polster Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stephen Buyl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Buyl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stephen Buyl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Buyl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları