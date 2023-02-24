Chavdar Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chavdar Dimitrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chavdar Dimitrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chavdar Dimitrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chavdar Dimitrov 1 Ocak 2003 tarihinde Radomir şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Чавдар Чавдаров Димитров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chavdar Dimitrov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chavdar Dimitrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strumska Slava futbol takımında oynamaktadır. Strumska Slava takımına 22 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Chavdar Dimitrov'nin Strumska Slava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chavdar Dimitrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chavdar Dimitrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chavdar Dimitrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chavdar Dimitrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Vitosha

22 Ocak 2022 yılında Strumska Slava

Chavdar Dimitrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chavdar Dimitrov şuan Strumska Slava takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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