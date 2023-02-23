Chavdar İvaylov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chavdar İvaylov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chavdar İvaylov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chavdar İvaylov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Chavdar İvaylov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chavdar İvaylov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chavdar İvaylov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chavdar İvaylov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chavdar İvaylov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chavdar İvaylov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chavdar İvaylov 9 Temmuz 1996 tarihinde Teteven şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Чавдар Желев Ивайлов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chavdar İvaylov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chavdar İvaylov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Vratsa futbol takımında oynamaktadır. Botev Vratsa takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Chavdar İvaylov'nin Botev Vratsa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Chavdar İvaylov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chavdar İvaylov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Chavdar İvaylov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chavdar İvaylov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Litex II

1 Temmuz 2016 yılında Etar

1 Ocak 2019 yılında CSKA 1948

1 Ocak 2020 yılında Botev Vratsa

Chavdar İvaylov kimdir

Chavdar İvaylov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chavdar İvaylov şuan Botev Vratsa takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Litex Lovetch

Chavdar İvaylov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan U17 takımında 11 numaralı formasıyla 19 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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Chavdar İvaylov nereli

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