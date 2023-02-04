Check Oumar Diakite kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Check Oumar Diakite Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Check Oumar Diakite adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Check Oumar Diakite Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Check Oumar Diakite 5 Aralık 2002 tarihinde Montreuil şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Fransa,Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Check Oumar Diakite Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Cover yapmaktadır. Check Oumar Diakite, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Le Havre futbol takımında oynamaktadır. AC Le Havre takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Check Oumar Diakite'nin AC Le Havre ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Check Oumar Diakite Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/check.diakite28/

Check Oumar Diakite Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Check Oumar Diakite isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Check Oumar Diakite Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Check Oumar Diakite futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Paris FC B

24 Aralık 2020 yılında Paris FC

1 Eylül 2022 yılında AC Le Havre

30 Haziran 2023 yılında Paris FC

Check Oumar Diakite Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Check Oumar Diakite şuan AC Le Havre takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Check Oumar Diakite Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Choisy-le-Roi, US Créteil-Lusitanos, Montrouge, Paris FC

Fransa U20 takımında 14 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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