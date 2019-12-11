Chefs Arena apar topar yayından kaldırıldı

Yayınlanan bölümünde yarışmacılara sürekli bağıran ve sinirli halleriyle dikkat çeken Batuhan Piatti izleyiciler tarafından eleştirilmişti. Program istediği sonucu alamayınca yayından kaldırıldı.

İKİ ŞEFİ İŞTEN ÇIKARMIŞTI

Ünlü şef Batuhan Piatti, yarışmanın ikici bölümünde yarışmacılara sert davranmadığı gerekçesiyle Pınar İshakoğlu ve Sina Büdeyr'i işten çıkardığını söyledi. Sert mizacıyla hafızalara kazınan Piatti'nin büyük umutlarla başladığı yarışması reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadı.

HER YERDEN SİLİNDİ

Medya Radar'da yer alan habere göre: Cumartesi günleri yayınlanan programın yeni bölüm fragmanının yayınlanmasına rağmen Kanal D'nin internet sitesi ve yayın akışından tamamen çıkarıldı. İlk bölümünde Total'de 48., AB'de ise 41. olan program ikinci bölümünde ise reyting listesine 50. sıradan girmişti.