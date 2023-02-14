Cheick Conde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheick Conde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cheick Conde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cheick Conde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cheick Conde 26 Temmuz 2000 tarihinde Conakry şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Gine uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cheick Oumar Conde şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cheick Conde Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Chrysostome yapmaktadır. Cheick Conde, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zürich futbol takımında oynamaktadır. FC Zürich takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cheick Conde'nin FC Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Cheick Conde Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cheick Conde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cheick Conde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cheick Conde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2019 yılında FC MAS Taborsko

24 Ocak 2020 yılında Fastav Zlin

1 Temmuz 2022 yılında FC Zürich

Cheick Conde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cheick Conde şuan FC Zürich takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Cheick Conde Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gine takımında 17 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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