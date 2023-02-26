Cheick Diabate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheick Diabate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cheick Diabate kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cheick Diabate ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cheick Diabate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheick Diabate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cheick Diabate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheick Diabate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cheick Diabate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cheick Diabate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cheick Diabate 25 Nisan 1988 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Mali uyrukludur.Gerçek adı da Cheick Tidiane Diabaté şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cheick Diabate Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISF SPORTS yapmaktadır. Cheick Diabate, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Persepolis FC futbol takımında oynamaktadır. Persepolis FC takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Cheick Diabate'nin Persepolis FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cheick Diabate Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/cheick.t.diabate

Cheick Diabate Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cheick Diabate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cheick Diabate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cheick Diabate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında G. Bordeaux B

1 Temmuz 2008 yılında G. Bordeaux

4 Temmuz 2008 yılında AC Ajaccio

30 Haziran 2009 yılında G. Bordeaux

20 Temmuz 2009 yılında AS Nancy

30 Haziran 2010 yılında G. Bordeaux

1 Temmuz 2016 yılında Osmanlıspor

4 Ocak 2017 yılında FC Metz

30 Haziran 2017 yılında Osmanlıspor

13 Ocak 2018 yılında Benevento

30 Haziran 2018 yılında Osmanlıspor

18 Eylül 2018 yılında Emirates Club

9 Temmuz 2019 yılında Esteghlal FC

16 Eylül 2021 yılında Al-Gharafa SC

2 Eylül 2022 yılında Persepolis

Cheick Diabate kimdir

Cheick Diabate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cheick Diabate şuan Persepolis FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Cheick Diabate Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mali takımında 9 numaralı formasıyla 5 Haziran 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 39 maçta 15 gol atmıştır.

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Cheick Diabate nereli

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