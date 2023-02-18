Cheick Keita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheick Keita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cheick Keita kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cheick Keita ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cheick Keita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheick Keita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cheick Keita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cheick Keita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cheick Keita 16 Nisan 1996 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Mali,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cheick Keita Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BTFM yapmaktadır. Cheick Keita, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Gorica futbol takımında oynamaktadır. HNK Gorica takımına 4 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Cheick Keita'nin HNK Gorica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Cheick Keita Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/keita__33/

Cheick Keitaboyu ve yaşı kaç

Cheick Keita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cheick Keita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cheick Keita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cheick Keita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında AS Monaco Alt

1 Temmuz 2013 yılında Monaco U19

1 Temmuz 2014 yılında Entella U19

1 Temmuz 2015 yılında Virtus Entella

19 Ocak 2017 yılında Birmingham

31 Ağu 2017 yılında Bologna

30 Haziran 2018 yılında Birmingham

1 Temmuz 2018 yılında KAS Eupen

30 Haziran 2019 yılında Birmingham

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2021 yılında HNK Gorica

Cheick Keita kimdir

Cheick Keita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cheick Keita şuan HNK Gorica takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Paris FC, INF Clairefontaine (?-2011), AS Monaco (2011-2014), Virtus Entella (2014-2015)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Cheick Keita nereli

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