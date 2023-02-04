Cheick Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheick Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cheick Traore kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cheick Traore ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cheick Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheick Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cheick Traore

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cheick Traore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cheick Traore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cheick Traore 31 Mart 1995 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Mali,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cheick Omar Traoré şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cheick Traore Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini W.Egal O.S.F.M. yapmaktadır. Cheick Traore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dijon FCO futbol takımında oynamaktadır. Dijon FCO takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Cheick Traore'nin Dijon FCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cheick Traore Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cheik380/

Cheick Traoreboyu ve yaşı kaç

Cheick Traore Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cheick Traore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cheick Traore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cheick Traore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında SM Caen

7 Temmuz 2015 yılında US Avranches

30 Haziran 2016 yılında SM Caen

1 Temmuz 2016 yılında LB Châteauroux

10 Temmuz 2017 yılında Guingamp

11 Temmuz 2017 yılında LB Châteauroux

30 Haziran 2018 yılında Guingamp

22 Ağu 2019 yılında Lens

1 Temmuz 2021 yılında Dijon

Cheick Traore kimdir

Cheick Traore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cheick Traore şuan Dijon FCO takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pierrefitte FC (2001-2006), FC Paris Saint-Germain (2006-2008), L'Entente SSG (2008-2012), Sedan (2012-2013), Caen (2013)

Cheick Traore Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mali takımında 3 numaralı formasıyla 13 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Cheick Traore nereli

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