Cheickna Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheickna Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cheickna Toure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cheickna Toure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cheickna Toure 9 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cheickna Toure Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cheickna Toure, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rupel Boom futbol takımında oynamaktadır. FC Rupel Boom takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Cheickna Toure'nin FC Rupel Boom ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cheickna Toure Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cheickna Toure isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Cheickna Toure Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cheickna Toure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Spartaan '20

1 Temmuz 2022 yılında Asarums IF

1 Ekim 2022 yılında Rupel Boom

Cheickna Toure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cheickna Toure şuan FC Rupel Boom takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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