Cheikh Sabaly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheikh Sabaly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cheikh Sabaly kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cheikh Sabaly ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cheikh Sabaly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheikh Sabaly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cheikh Sabaly

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cheikh Sabaly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cheikh Sabaly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cheikh Sabaly 4 Mart 1999 tarihinde Kolda şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cheikh Tidiane Sabaly şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cheikh Sabaly Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Cheikh Sabaly, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metz futbol takımında oynamaktadır. FC Metz takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Cheikh Sabaly'nin FC Metz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cheikh Sabaly Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cheikh_sabaly_11/

Cheikh Sabalyboyu ve yaşı kaç

Cheikh Sabaly Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cheikh Sabaly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cheikh Sabaly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cheikh Sabaly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Metz

19 Temmuz 2019 yılında Pau FC

30 Haziran 2020 yılında FC Metz

30 Eylül 2020 yılında Pau FC

30 Haziran 2021 yılında FC Metz

24 Ocak 2022 yılında Quevilly Rouen

30 Haziran 2022 yılında FC Metz

Cheikh Sabaly kimdir

Cheikh Sabaly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cheikh Sabaly şuan FC Metz takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Cheikh Sabaly nereli

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