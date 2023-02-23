Cheikhou Dieng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheikhou Dieng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cheikhou Dieng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cheikhou Dieng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cheikhou Dieng 23 Kasım 1993 tarihinde Thiès şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cheikhou Dieng Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini STIG yapmaktadır. Cheikhou Dieng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 28 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Cheikhou Dieng'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cheikhou Dieng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cheikhou Dieng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cheikhou Dieng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cheikhou Dieng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Sandefjord

6 Ocak 2016 yılında SKN St. Pölten

1 Temmuz 2016 yılında Başakşehir

9 Ocak 2017 yılında SKN St. Pölten

30 Haziran 2017 yılında Başakşehir

9 Ağustos 2017 yılında Ankaragücü

10 Ocak 2018 yılında Başakşehir

14 Şubat 2018 yılında Spartak

30 Haziran 2018 yılında Başakşehir

1 Ağustos 2018 yılında FC Wacker

30 Haziran 2019 yılında Başakşehir

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2020 yılında Wolfsberger AC

28 Şubat 2022 yılında Zaglebie Lubin

Cheikhou Dieng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cheikhou Dieng şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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