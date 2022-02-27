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Chelsea 0 (10) – 0 (11) Liverpool | Maç Sonucu

İngiltere Lig Kupası final maçında Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın normal süresi ve uzatmalarının 0 - 0'lık beraberlikle sonuçlanması sonrası seri penaltı atışlarına geçildi. Chelsea'ye penaltılar sonucu 11-10 üstünlük kuran Liverpool, kupayı kazanan taraf oldu

Chelsea 0 (10) – 0 (11) Liverpool | Maç Sonucu

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final mücadelesinde Liverpool, Rus milyarder Roman Abramovich’in ülkesinin Ukrayna’ya müdahalesinin ardından dün yönetimini bıraktığı Chelsea’yle karşılaştı.

Chelsea 0 (10) – 0 (11) Liverpool | Maç Sonucu

Normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz sona eren karşılaşma penaltılara gitti.

Penaltı atışlarında rakibine 11-10 üstünlük sağlayan Liverpool, İngiltere Lig Kupası’nın sahibi oldu.

Chelsea takım kaptanı Cesar Azpilicueta ve Liverpool takım kaptanı Jordan Henderson, sahaya Ukrayna’nın bayrağının renkleri olan sarı ve mavi çiçeklerle geldi.

Chelsea 0 (10) – 0 (11) Liverpool | Maç Sonucu

Maç öncesinde taraftarlar ve iki takımın futbolcuları, Ukrayna’ya bir dakika boyunca alkışlarla destek verdi, taraftarlar Ukrayna bayraklarının renklerinin yer aldığı dövizler taşıdı.

Liverpool’un marşında yer alan "You’ll never walk alone (Asla yalnız yürümeyeceksin)" ifadesinin Ukrayna bayrağının renklerinin olduğu bir pankart üzerinde yazıldığı görüldü.

Maç öncesinde Chelsea taraftarları AA muhabirine, Abramovich’in kulübün yönetimini bırakmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Chelsea 0 (10) – 0 (11) Liverpool | Maç Sonucu

Bir Chelsea taraftarı Abramovich hakkında "Kendisini ne kadar suçlayabiliriz ki! Chelseali taraftarlar kulübe sahip çıktığı için bence onunla gurur duyuyordur." ifadesini kullandı.

Bir diğer Chelsea taraftarı ise Ukrayna’ya destek verdiklerini ancak politik kararlarla futbolun karıştırılmaması gerektiğini, Abramovich’in dünyadaki külüp sahiplerinden en iyisi olduğunu ve Chelsea’yi en iyiler arasına soktuğunu söyledi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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