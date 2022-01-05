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Chelsea 2-0 Tottenham Hotspur | Maç sonucu

İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea ile Tottenham Hotspur takımları karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı

Chelsea 2-0 Tottenham Hotspur | Maç sonucu

İki Londra temsilcisinin karşı karşıya geldiği maçta Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Tottenham Hotspur'u konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım Chelsea, 5. dakikada Kai Havertz'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti.

Chelsea, konuk takım Tottenham'lu Ben Davies'in 34. dakikada kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarısında gol sesi çıkmayan Lig Kupası'nın yarı final ilk karşılaşması Chelsea'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Tottenham, yarı finalin ikinci maçında Chelsea'yi 12 Ocak'ta konuk edecek.

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