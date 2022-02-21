Chelsea 2–0 Lille | Maç sonucu, özeti izle Şampiyonlar Ligi son 16 turunda evinde Lillile karşılaşan Chelsea, Havertz ve Pulusic'in kaydettiği goller sonucunda rakibini 2-0 mağlup ederek tur avantajını elde etti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun ilk maçında Chelsea, sahasında Lille'i 2-0 yendi. Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda İngiltere temsilcisi Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Fransa temsilcisi Lille'i konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım Chelsea, 8. dakikada Kai Havertz'in attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Chelsea, Christian Pulisic'in 63. dakikada attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Milli futbolculardan Zeki Çelik'in ilk 11'de sahaya çıktığı Lille'de Burak Yılmaz 65. dakikada oyuna girdi. Lille, turun ikinci maçında Chelsea'yi Pierre Mauroy Stadı'nda 16 Mart'ta konuk edecek. Maçın özetini izlemek için tıklayabilirsiniz. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri ChelseaLilleŞampiyonlar ligi