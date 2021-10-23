Chelsea 7 - 0 Norwich City| Maç sonucu, özeti| Chelsa, Ozan Kabak'ı çok üzdü

Dünyanın en çok izlenen ligi olan İngiltere Premier Ligi'nde heyecan 9.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda ligde geride kalan 8 maçta topladığı 19 puanla zirvede yer alan Chelsea, Manchester United ile Liverpool arasında oynanacak olan zorlu maç öncesi ligin son sırasında yer alan Norwich City'i konuk etti.

A. Madley yönettiği, Stamford Bridge stadyumunda saat 14.30'da başlayan mücadeleyi baştan sona domine eden Chelsea'ye galibiyeti getiren goller, 8.dakikada Mason Mount, 18.dakikada Hudson - Odoi, 42.dakikada James, 57.dakikada Chilwell, 62.dakikada Aarons (kendi kalesine), 85.dakikada penaltıdan ve 90+1.dakikada Mason Mount'tan geldi.

Öte yandan Norwich City'te Ben Gibson, 55. ve 65.dakikada gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Chelsea - Norwich City maçının özetini izlemek için tıklayınız.

CHELSEA - NORWİCH CİTY MAÇI İLK 11

Chelsea: Mendy, Chalobah, Thiago Silva, Rüdiger, James, Jorginho, Kovacic, Chilwell, Hudson - Odoi, Mount, Havertz.

Norwich City: Krul, Ozan Kabak, Gibson, Hanley, Aarons, Melou, Normann, Mclean, Giannoulis, Sargent, Pukki.