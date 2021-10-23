Son dakika | Bakan Fahrettin Koca, 9-15 Ekim haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte vaka sayıları en çok artan illerParatiroit Bezi ne demek, TDK'ya göre Paratiroit Bezi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala için açıklama yapan büyükelçiler için talimat: İstenmeyen adam ilan edileceklerChelsea 7 - 0 Norwich City| Maç sonucu, özeti| Chelsa, Ozan Kabak'ı çok üzdüKatalitik ne demek, TDK'ya göre Katalitik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'de toplu açılış töreninde konuştu: Selahattin Demirtaş'ı çıkaramayacaksınızÇaykur Rizespor 2-1 Kasımpaşa | Maç sonucu, özetiAnkara Keçiörengücü 3 - 2 İstanbulspor | Maç sonucu, özetiTuzlaspor - Bandırmaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiElkızı dizisi konusu nedir? El kızı oyuncuları kimler?
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Chelsea 7 - 0 Norwich City| Maç sonucu, özeti| Chelsa, Ozan Kabak'ı çok üzdü

Chelsea 7 - 0 Norwich City| Maç sonucu, özeti| Chelsa, Ozan Kabak'ı çok üzdü

İngiltere Liginin 9.haftasında lider Chelsea evinde konuk ettiği Norwich City'yi 7-0 yenerek üç puanı hanesine yazdırdı. Maçta 3 gol atan Mason Mount klasını konuştururken milli futbolcu Ozan Kabak mücadelede 90 dakika forma giydi.

Chelsea 7 - 0 Norwich City| Maç sonucu, özeti| Chelsa, Ozan Kabak'ı çok üzdü

Dünyanın en çok izlenen ligi olan İngiltere Premier Ligi'nde heyecan 9.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda ligde geride kalan 8 maçta topladığı 19 puanla zirvede yer alan Chelsea, Manchester United ile Liverpool arasında oynanacak olan zorlu maç öncesi  ligin son sırasında yer alan Norwich City'i konuk etti. 

A. Madley yönettiği, Stamford Bridge stadyumunda saat 14.30'da başlayan mücadeleyi baştan sona domine eden Chelsea'ye galibiyeti getiren goller, 8.dakikada Mason Mount, 18.dakikada Hudson - Odoi, 42.dakikada James, 57.dakikada Chilwell, 62.dakikada Aarons (kendi kalesine), 85.dakikada penaltıdan ve  90+1.dakikada Mason Mount'tan geldi.

Öte yandan Norwich City'te Ben Gibson, 55. ve 65.dakikada gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Chelsea - Norwich City maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Chelsea 7 - 0 Norwich City| Maç sonucu, özeti| Chelsa, Ozan Kabak'ı çok üzdü

CHELSEA - NORWİCH CİTY MAÇI İLK 11

Chelsea: Mendy, Chalobah, Thiago Silva, Rüdiger, James, Jorginho, Kovacic, Chilwell, Hudson - Odoi, Mount, Havertz.

Norwich City:  Krul,  Ozan Kabak, Gibson, Hanley, Aarons, Melou, Normann, Mclean, Giannoulis, Sargent, Pukki. 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT