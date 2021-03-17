Chelsea - Atletico Madrid maç özeti izle 2-0! Chelsea, 2 golle çeyrek finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu heyecanı oynanan rövanş maçlarıyla tamamlandı. Bu kapsamda Chelsea, deplasmanda karşılaştığı ve 1-0 yendiği Atletico Madrid'i konuk etti.

Stamford Bridge'de Türkiye saati ile 23.00'da başlayan mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato düdük yönetti.

Mücadeleye Atletico Madrid etkili başlarken dakika 22'de Suarez, Rudiger'in müdahalesiyle yerde kaldı ancak hakem Orsato penaltı noktasını göstermedi.

Bu kez dakika 26'da Azpilicueta'nın müdahalesiyle kendini yerde bulan Carrasco penaltı bekledi ancak hakem Orsato maçın devam etmesini istedi.

33.dakikada Timo Werner, sol kanattan getirdiği topu sağ kanattaki Ziyech ile buluşturdu, bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu, Chelsea 1-0 öne geçti.

Maçın 80.dakikasında Atletico Madrid'in kullandığı köşe vuruşunda rakibi Rudiger'e dirsek atan Savic kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın 90+3'üncü dakikasında gelişen Chelsea kontra atağında Pulisic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Emerson'un vuruşu filelerle buluştu, ev sahibi maçı 2-0 kazanarak çeyrek finale yükselen takım oldu.

CHELSEA - ATLETİCO MADRİD MAÇI İLK 11'LER

Chelsea: Edouard Mendy, Antonio Rüdiger , Marcos Alonso, Kurt Zouma, Reece James, Cesar Azpilicueta, N'Golo Kante, Mateo Kovacic, Hakim Ziyech, Kai Havertz, Timo Werner.

Atletico Madrid: Jan Oblak, Jose Gimenez, Renan Lodi, Stefan Savic, Kieran Trippier, Koke, Joao Felix, Saul Niguez, Marcos Llorente, Yannick Carrasco, Luis Suarez.

CHELSEA - ATLETİCO MADRİD MAÇI ÖZETİ İZLE

Chelsea ile Atletico Madrid arasında oynanan maçın özetini izlemek için tıklayınız.