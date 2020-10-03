Futbolun beşiği İngiltere'de 4. hafta maçları oynanıyor. Premier Lig'de bu yıl transferin şampiyonu olarak görülen Chelsea, kendi evinde Crystal Palace'ı ağırlıyor. Futbolseverlerin radarına giren zorlu mücadele hakkında detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Bu sezon 3 maçta 4 puan toplayabilen Chelsea, 9. sırada bulunuyor. Crystal Palace ise 3 maçta topladığı 5 6 puan ile 6. sırada bulunuyor. İki takımın arasında oynanan son maçı, Chelsea deplasmanda 3-2 kazanmışt. Peki, Chelsea - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

CHELSEA - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Chelsea - Crystal Palace mücadelesi, bugün saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma, Stamford Bridge'de tecrübeli hakem Michael Oliver tarafından yönetilecek.

HANGİ KANALDA?

Haftanın açılış maçı olan Chelsa - Crystal Palace mücadelesi saat 14.30'da S Sport kanalından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. S Sport kanalını izlemek için D-Smart aboneliğinizi bulunması gerekmekte.