Chelsea, İngiltere'de bir ilke imza atıyor! Stadyumunda iftar programı düzenleyecek!

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Ramazan ayında Stamford Bridge’de iftar programı yapacağını duyurdu. İngiltere'nin güzide kulübünün düzenleyeceği bu programla Ramazan ayını, Müslüman topluluğunu tanıtmayı ve dini hoşgörüyü teşvik etmeyi amaçlıyor.

İGİLTERE'DE BİR İLK OLACAK

Chelsea, Ramazan ayında maçlarını oynadığı Stamford Bridge’de iftar programı organize edeceğini açıkladı. Düzenlenecek etkinlikle birlikte ilk kez bir İngiltere Premier Lig takımının stadında iftar organizasyonu yapılmış olacak. Kulübün resmi internet sitesinden yaptığı bildiride, "Chelsea, Stamford Bridge'de ilk açık iftar programına ev sahipliği yapacak. 26 Mart Pazar günü kulüp ve bir Premier Lig stadı için bir ilk olacak şekilde Stamford Bridge'de saha kenarında bir açık iftar programına ev sahipliği yapacak" ifadelerine yer verildi.

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Chelsea Vakfı Başkanı Simon Taylor ise, "Ramazan Çadırı Projesi ile birlikte açık iftar programımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum ve bunu yapan ilk Premier Lig kulübü olmaktan son derece gururluyuz. Ramazan ayını ve Müslüman topluluğumuzu tanımak, dini hoşgörüyü teşvik etme çalışmalarımızın çok önemli bir yönüdür ve herkesi 26 Mart Pazar günü karşılamayı dört gözle bekliyorum" diye konuştu.