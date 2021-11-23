Chelsea - Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması 5. maçlar ile devam edecek. Bu kapsamda H grubunda Chelsea ile Juventus kozlarını paylaşacak. Bu maçı takip etmek isteyenler ise Chelsea- Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

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Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu olarak görülen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan grup aşamalarının 5. hafta maçları ile sürecek. Bu kapsamda Chelsea ile Juventus kozlarını paylaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Chelsea - Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularına cevap arıyor. İşte cevaplar... CHELSA - JUVENTUS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Chelsea - Juventus Şampiyonlar Ligi maçı 23 Kasım 2021 Salı bugün oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. Bu önemli müsabaka Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak. CHELSA - JUVENTUS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ? Chelsea - Juventus Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Exxen, internet üzerinden üyelik satın alınarak izlenebilmektedir. juventusChelseaŞampiyonlar ligi