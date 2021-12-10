Dünyanın en kaliteli futbol ligi olarak bilinen İngiltere Premier Lig'de futbol heyecanı 16. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Chelsea ile Leeds United takımları arasında oynanan heyecan dolu müsabakayı izlemek isteyenler için Chelsea - Leeds United canlı izle | Chelsa - Leeds United maçı A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

CHELSEA - LEEDS UNİTED CANLI İZLE | CHELSEA - LEEDS UNİTED MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Chelsea - Leeds United maçı 11 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 18.00 başladı. Zorlu mücadele Chelsea'nin maçlarına ev sahipliği yapan Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanıyor.

Chelsea - Leeds United maçı A Spor ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı A Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

CHELSEA - LEEDS UNİTED MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ