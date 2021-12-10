Dünyanın en kaliteli futbol ligi olarak bilinen İngiltere Premier Lig'de futbol heyecanı 16. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Chelsea ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Chelsea - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

CHELSEA - LEEDS UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea - Leeds United maçı 11 Aralık 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 18.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.

CHELSEA - LEEDS UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Chelsea - Leeds United maçı A Spor ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı A Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.