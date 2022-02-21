UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı son 16 turu karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Chelsea ile Lille karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Chelsea – Lille Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı canlı izle | Chelsea – Lille maçı Exxen canlı yayın izle linki arıyor. Yayın linkine haberimizde yer verdik...

CHELSEA – LİLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea – Lille maçı 22 Şubat 2022 Salı bugün oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakayı izlemek için Chelsea – Lille Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle linkine tıklayabilirsiniz.

CHELSEA – LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Chelsea – Lille maçı Exxen ve CBC Sports platformlarından yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı Exxen şifreli, CBC Sports'tan şifresiz olarak izleyebilecek. Exxen'i izlemek için Chelsea – Lille maçı Exxen canlı yayın izle linki linkine tıklayabilirsiniz.

Exxen, internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

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