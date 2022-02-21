UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı son 16 turu karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Chelsea ile Lille karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Chelsea – Lille Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

CHELSEA – LİLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea – Lille maçı 22 Şubat 2022 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.

CHELSEA – LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Chelsea – Lille maçı Exxen ve CBC Sports platformlarından yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı Exxen şifreli, CBC Sports'tan şifresiz olarak izleyebilecek.

Exxen, internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

CBC Sports nasıl ve nereden izlenir? CBC Sports frekans bilgileri