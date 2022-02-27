İngiltere Lig Kupası'nda futbol heyecanı dev bir karşılaşma ile devam edecek. Bu kapsamda Chelsea ile Liverpool karşılaşacak. Bu heyecan dolu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Chelsea – Liverpool maçı canlı izle | Chelsea – Liverpool maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki arıyor. Karşılaşmanın yayın linkine haberimizde yer verdik...

CHELSEA – LİVERPOOL MAÇI CANLI İZLE

Chelsea – Liverpool maçı 27 Şubat 2022 Pazar günü saat 19.30'da Wembley Stadyumu'nda oynanacak başladı. Zorlu mücadeleyi hakem S.Atwell yönetiyor. Atwell'in yardımcılıklarını D.Cook ve D. Robathan yapıyor.

Chelsea – Liverpool maçı canlı izle

CHELSEA – LİVERPOOL MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Chelsea – Liverpool maçı Bein Sports 2 kanalında yayınlanıyor.. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports 2'yi canlı olarak izlemek için Chelsea – Liverpool maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir

Chelsea XI | Édouard Mendy, Chalobah, Silva, Rüdiger, Azpilicueta, Kanté, Kovačić, Alonso, Mount, Havertz, Pulisic

Liverpool XI | Kelleher, Alexander-Arnold, Joël Matip, van Dijk, Robertson, Fabinho, Thiago, Henderson, Díaz, Salah, Mané