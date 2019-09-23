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Chelsea Liverpool maçı özet izle | Chelsea Liverpool maç özeti

İNGİLTERE: Premier League - 6. Maç Günü kapsamında Chelsea Liverpool maçı oynandı. Spor severler ise Chelsea Liverpool maçı özet izle merak etmekte. İşte Chelsea Liverpool maç özeti...

İki takım Chelsea Liverpool karşı karşıya geldi. Yapılan İNGİLTERE: Premier League - 6. Maç Günü ise ekranlardaydı.

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Chelsea Liverpool maçı özet izle

 

Chelsea Liverpool maç özeti

Chelsea - Liverpool canlı izle seçeneği ve canlı anlatımı haber içeriğimizde mevcut. İki ekip Premier Lig'de 6. haftanın en önemli maçında karşı karşıya geldi. Liverpool, Chelsea'yi 2-1'lik skorla devirdi ve Manchester City ile olan 5 puanlık farkı korudu.

Chelsea Liverpool maçı özet izle | Chelsea Liverpool maç özeti

İngiltere Premier Ligi 6. hafta mücadelesinde Liverpool, deplasmanda karşılaştığı maçta Chelsea'yi 2-1 mağlup etti ve ligde 6'da 6 yaptı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Trent Alexander-Arnold ve 30. dakikada Roberto Firmino kaydetti.

Chelsea Liverpool maçı özet izle | Chelsea Liverpool maç özeti

Chelsea'nin golünü ise 71. dakikada N'Golo Kante attı.

Chelsea Liverpool maçı özet izle | Chelsea Liverpool maç özeti

Maçın 11'leri

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Tomori, Emerson, Kante, Jorginho, Kovacic, Willian, Mount, Abraham

Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Mane, Salah, Firmino

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