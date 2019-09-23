İki takım Chelsea Liverpool karşı karşıya geldi. Yapılan İNGİLTERE: Premier League - 6. Maç Günü ise ekranlardaydı.

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Chelsea Liverpool maçı özet izle

Chelsea Liverpool maç özeti

Chelsea - Liverpool canlı izle seçeneği ve canlı anlatımı haber içeriğimizde mevcut. İki ekip Premier Lig'de 6. haftanın en önemli maçında karşı karşıya geldi. Liverpool, Chelsea'yi 2-1'lik skorla devirdi ve Manchester City ile olan 5 puanlık farkı korudu.

İngiltere Premier Ligi 6. hafta mücadelesinde Liverpool, deplasmanda karşılaştığı maçta Chelsea'yi 2-1 mağlup etti ve ligde 6'da 6 yaptı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Trent Alexander-Arnold ve 30. dakikada Roberto Firmino kaydetti.

Chelsea'nin golünü ise 71. dakikada N'Golo Kante attı.

Maçın 11'leri

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Tomori, Emerson, Kante, Jorginho, Kovacic, Willian, Mount, Abraham

Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Mane, Salah, Firmino