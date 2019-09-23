Chelsea Liverpool maçı özet izle | Chelsea Liverpool maç özeti
İNGİLTERE: Premier League - 6. Maç Günü kapsamında Chelsea Liverpool maçı oynandı. Spor severler ise Chelsea Liverpool maçı özet izle merak etmekte. İşte Chelsea Liverpool maç özeti...
İki takım Chelsea Liverpool karşı karşıya geldi. Yapılan İNGİLTERE: Premier League - 6. Maç Günü ise ekranlardaydı.
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Chelsea Liverpool maçı özet izle
Chelsea Liverpool maç özeti
Chelsea - Liverpool canlı izle seçeneği ve canlı anlatımı haber içeriğimizde mevcut. İki ekip Premier Lig'de 6. haftanın en önemli maçında karşı karşıya geldi. Liverpool, Chelsea'yi 2-1'lik skorla devirdi ve Manchester City ile olan 5 puanlık farkı korudu.
İngiltere Premier Ligi 6. hafta mücadelesinde Liverpool, deplasmanda karşılaştığı maçta Chelsea'yi 2-1 mağlup etti ve ligde 6'da 6 yaptı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Trent Alexander-Arnold ve 30. dakikada Roberto Firmino kaydetti.
Chelsea'nin golünü ise 71. dakikada N'Golo Kante attı.
Maçın 11'leri
Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Tomori, Emerson, Kante, Jorginho, Kovacic, Willian, Mount, Abraham
Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Mane, Salah, Firmino
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