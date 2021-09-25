İngiltere Ligi'nde 6.hafta heyecanı dev bir maça sahne olacak. Lig lideri Chelsa, geçtiğimiz yılın şampiyonu olan Manchester City'yi konuk edecek. Heyecan dolu anlara sahne olması beklenen mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler internet arama motorlarında "Chelsea - Manchester City maçı hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Bizlerde en çok araştırılan Chelsea - Manchester City maçı canlı izle | S Sport canlı izle linki konularına haberimizde yer verdik.

CHELSEA - MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE | S SPORT CANLI İZLE LİNKİ

Chelsea ile Manchester City arasındaki maç 25 Eylül Cumartesi günü Londra'daki Stamford Bridge stadyumunda oynanacak. Türkiye saati ile 14.30'da başlayacak mücadeleyi tecrübeli hakem Michael Oliver yönetecek.

Chelsea ile Manchester City arasında oynanacak olan heyecan dolu maç, S Sport ve S Sport Plus kanalından yayınlanacak.

CHELSEA - MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE | S SPORT CANLI İZLE LİNKİ

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

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CHELSE - MANCHESTER CİTY MAÇI İLK 11

Chelsea: E. Mendy, A. Rüdiger, A. Christensen, Azpilicueta, Marcos Alonso, M. Kovačić, Jorginho, N. Kanté, R. James, T. Werner, R. Lukaku.

Manchester City : Ederson, João Cancelo, Aymeric Laporte, Rúben Dias, K. Walker, P. Foden, Rodri, K. De Bruyne, J. Grealish, Bernardo Silva, Gabriel

Jesus.