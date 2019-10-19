Chelsea Newcastle United maçı hangi kanalda | Chelsea Newcastle United maçı canlı izleme linki

İki takım Chelsea Newcastle United karşı karşıya geliyor. Yapılan İNGİLTERE: Premier League - 9. Maç Günü kapsamında ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Chelsea Newcastle United maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Chelsea Newcastle United maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Chelsea Newcastle United maçı hangi kanalda

19 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'de başlayacak mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

Frank Lampard yönetiminde oynadığı son 4 maçı kazanan Chelsea, Newcastle United engelini de kayıpsız geçmek istiyor.

Chelsea Newcastle United maçı canlı izleme linki

Chelsea, Premier Lig'İn 9. haftasında küme düşme potasının hemen üzerinde yer alan Newcastle United'ı konuk edecek.

Muhmetel 11'ler

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Zouma, Tomori, Marcos Alonso; Kovacic, Jorginho; Willian, Mount, Hudson-Odoi; Abraham