Dünyanın en çok izlenen ligi olan İngiltere Premier Ligi'nde heyecan 9.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda ligde geride kalan 8 maçta topladığı 19 puanla zirvede yer alan Chelsea, Manchester United ile Liverpool arasında oynanacak olan zorlu maç öncesi ligin son sırasında yer alan Norwich City ile karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyenler Chelsea - Norwich City maçı canlı izle | S Sport, S Spot Plus canlı yayın izle linki başlıklarını internet arama motorlarında araştırıyorlar.

CHELSEA - NORWİCH CİTY MAÇI CANLI İZLE

Chelsea ile Norwich City arasındaki İngiltere Ligi 9.hafta maçı 23 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Stamford Bridge stadyumunda saat 14.30'da başlayacak olan mücadeleyi A. Madley yönetecek. Zorlu müsabakada S Sport, S Sport Plus kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek.

CHELSEA - NORWİCH CİTY MAÇI CANLI İZLE

CHELSEA - NORWİCH CİTY MAÇI S SPORT, S SPOT PLUS CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Chelsea ile Norwich City arasındaki maç S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak. S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

CHELSEA - NORWİCH CİTY MAÇI S SPORT, S SPOT PLUS CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

CHELSEA - NORWİCH CİTY MAÇI İLK 11

Chelsea: Mendy, Chalobah, Thiago Silva, Rüdiger, James, Jorginho, Kovacic, Chilwell, Hudson - Odoi, Mount, Havertz.

Norwich City: Krul, Ozan Kabak, Gibson, Hanley, Aarons, Melou, Normann, Mclean, Giannoulis, Sargent, Pukki.