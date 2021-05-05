Chelsea - Real Madrid maç özeti izle 2-0 | Werner ve Mount attı, Chelsea finalde City'ye rakip oldu UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı Chelsea ile Real Madrid arasında oynanan rövanş maçıyla son buldu. Chelsea rakibini Werner ve Mount'un attığı gollerle 2-0 yenerek finalde Manchester City'nin rakibi oldu. Bu kapsamda maç özetini izlemek isteyenler Chelsea - Real Madrid maç özeti izle 2-0 şeklinde aramalarda bulunuyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı Real Madrid ile Chelsea arasında oynanan rövanş maçıyla son buldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda İngiltere temsilcisi Chelsea, 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında İspanyol ekibi Real Madrid'i ağırladı. Stamford Bridge Stadı'nda iki takımın da dengeli başladığı karşılaşmada eşitlik 28. dakikada bozuldu. Organize gelişen Chelsea atağında Kai Havertz, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Havertz'in aşırtma vuruşunda üst direkten dönen topu kafayla boş kaleye gönderen Timo Werner, takımını 1-0 öne geçirdi. Golün ardından iyi savunma yaparak rakibine net fırsatlar vermeyen mavi-beyazlı ekip, soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti. İkinci yarıya hızlı başlayan Chelsea, 47. dakikada Havertz ile gole yaklaştı. Alman futbolcunun ceza sahasına gelen ortada yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü. Mason Mount, Havertz ve N'Golo Kante ile karşı karşıya yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen İngiliz ekibi, aradığı golü 85. dakikada buldu. Real Madrid savunmasının uzaklaştıramadığı pozisyonda Christian Pulisic'in kale önüne pasını ağlarla buluşturan Mount, farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda Real Madrid'e şans tanımayan Chelsea, mücadeleyi 2-0 kazanarak Manchester City'nin ardından finale yükselen ikinci takım oldu. CHELSEA - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ İZLE 2-0 Chelsea'nin Real Madrid'i 2-0 yendiği maçın özetini Bein Sports'tan izleyebilirsiniz. Mücadeleyi izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız. CHELSEA - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ İZLE FİNAL 29 MAYIS'TA İSTANBUL'DA UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu finali, 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. CHELSEA - REAL MADRİD MAÇI İLK 11 Chelsea: Mendy ,Rüdiger, Christensen, Jorginho, Thiago Silva, Kanté, Werner, Mount, Chilwell, Azpilicueta, Havertz. Real Madrid: ﻿Courtois, Éder Militão, Ramos, Nacho, Hazard, Kroos, Benzema, Modrić, Casemiro, Vinícius Júnior, Mendy. Tayfun Altuntaş Editör Chelseareal madrid