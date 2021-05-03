Chelsea - Real Madrid maçı canlı izle | Bein Sports Haber canlı yayın izle

Avrupa'nın kulüpler düzeyin en prestijli futbol turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Liginde heyecan yarı final rövanş maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda 1-1 sona ere ilk maçta birbirine üstünlük sağlayamayan Chelsea ve Real Madrid rövanş müsabakasında karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabakayı takip etmek için bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? sorularının cevaplarını internet arama motorlarında araştırıyor. Mücadelenin muhtemel ilk 11'i haberimizde...

CHELSEA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Chelsea - Real Madrid arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı 5 Mayıs Çarşamba oynanacak. Chelsea'nin maçlarını oynadığı Stamford Bridge Stadyumunda Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak olan mücadele Bein Sports Haber ve Bein Sports HD 1 kanalından yayınlanacak.

Zorlu maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını ise Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Davide Massa olacak. Maçta VAR hakemi olarak, Massimiliano Irrati, AVAR olarak ise Marco Guida görev yapacak.

CHELSEA - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE | BEİNSPORTS HABER CANLI YAYIN İZLE

Chelsea ile Real Madrid arasında oynanacak olan maçı Bein Sports Haber'den canlı yayınla şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

CHELSEA - REAL MADRİD MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Chelsea ile Real Madrid arasında oynanacak olan maçı Bein Sports Haber kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

CHELSEA - REAL MADRİD MAÇI İLK 11

Chelsea: Mendy ,Rüdiger, Christensen, Jorginho, Thiago Silva, Kanté, Werner, Mount, Chilwell, Azpilicueta, Havertz.

Real Madrid: ﻿Courtois, Éder Militão, Ramos, Nacho, Hazard, Kroos, Benzema, Modrić, Casemiro, Vinícius Júnior, Mendy.

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