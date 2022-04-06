Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea, çeyrek final müsabakasında PSG'yi eleyerek büyük sükse yapan Real Madrid'i konuk edecek. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler Chelsea - Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle | Chelsea - Real Madrid maçı Exxen TV canlı yayın izle linki başlıklarını internet arama motorlarında araştırıyorlar.

CHELSEA - REAL MADRİD ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI CANLI İZLE

Chelsea ile Real Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında 6 Nisan 2022 Çarşamba günü Stamford Bridge stadında TSİ ile 22.00'da başlayan maçta karşı karşıya geliyor.

Mücadeleyi Fransız hakem Clément Turpin yönetiyor. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Cyril Gringore yapıyor.

Chelsea XI: Mendy, Christensen, Thiago Silva, Rüdiger, James, Kante, Jorginho, Mount, Azpilicueta, Havertz, Pulusic.

CHELSEA - REAL MADRİD ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI CANLI İZLE

CHELSEA - REAL MADRİD MAÇI EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Chelsea ile Real Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı EXXEN plafformu üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.

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CHELSEA - REAL MADRİD MAÇI EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ