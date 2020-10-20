Chelsea - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı başlıyor. 2020-2021 sezonunun oynanacağı Devler Ligi'nde E Grubu ilk maçında Chelsea - Sevilla karşı karşıya gelecek. Peki, Chelsea - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu heyecanı başlıyor. Bu sezon koronavirüsün gölgesi altında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçlarında grup müsabakaları 20 Ekim Salı günü itibarıyla başlıyor. Birçok önemli maçın bulunduğu bugün, E Grubu'nda Chelsea - Sevilla karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek olan Chelsea ve Sevilla maçı büyük bir heyecanla futbolseverler tarafından bekleniyor. Peki, Chelsea - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Chelsea ve Sevilla karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele, bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmada İtalyan hakem Davide Massa düdük çalacak. Davide Massa'nın yardımcılıklarını ise Stefano Alassio ve Alberto Tegoni üstlenecek.
HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi'nin geçtiğimiz sezonlarda Türkiye yayıncısı beIN SPORTS, bu sezonda Devler Ligi'nin tüm yayın haklarına sahip. Chelsea - Sevilla maçı da bu akşam saat 22.00'de beIN SPORTS HD 4 kanalından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Chelsea: Mendy, Chilwell, Christensen, Silva, James, Jorginho, Kanté, Mount, Havertz, Ziyech, Werner
Sevilla: Bounou, Acuña, Carlos, Gómez, Navas, Rakitic, Fernando, Jordán, Ocampos, Jong, Suso
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPLAR
A Grubu: Bayern Münih, Atletico Madrid, Salzburg, L. Moskova
B Grubu: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter, Mönchengladbach
C Grubu: Porto, Manchester City, Olympiakos, Marsilya,
D Grubu: Liverpool, Ajax, Atalanta, FC Midtjylland
E Grubu: Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Rennes
F Grubu: Zenit, Dortmund, Lazio, Club Brugge
G Grubu: Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev, Ferencvaros
H Grubu: PSG, Manchester United, RB Leipzig, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN MAÇLARI
20 Eylül Salı:
19:55 Dynamo Kiev - Juventus
19:55 Zenit St. Petersburg - Club Brugge
22:00 Barcelona - Ferencváros
22:00 Chelsea - Sevilla
22:00 Rennes - Krasnodar
22:00 Paris Saint-Germain - Man United
22:00 RB Leipzig - İstanbul Başakşehir
22:00 Lazio - Borussia Dortmund
21 Eylül Çarşamba:
19:55 Salzburg - Lokomotiv Moscow
19:55 Real Madrid - Shakhtar
22:00 Bayern München - Atl. Madrid
22:00 Manchester City - Porto
22:00 Olympiakos - Marsilya
22:00 Inter - Mönchengladbach
22:00 Ajax Liverpool
22:00 Midtjylland -Atalanta